Il dolore di Messi e Ronaldo: "Soffriamo per le vittime, siamo vicini alle loro famiglie"

«C'è stato un attacco terroristico a Barcellona. Sii forte Barcellona»: così il fuoriclasse del club blaugrana Leo Messi esprime il dolore, dopo l'attentato sulle Rambla, in un post con una foto che ritrae la città catalana dall'alto. Messaggio anche del Barca: «Con il cuore pesante per l'attacco alla nostra città. Tutta la forza e la stima per le vittime, le loro famiglie e cittadini di Barcellona», scrive il club catalano. «La città più bella del mondo, noi soffriamo per voi: forza e coraggio» il messaggio del'altro club, Espanyol.

«Costernato per le notizie che arrivano da Barcellona. Tutto l'appoggio e la solidarietà alle famiglie e agli amici delle vittime»: è il tweet di solidarietà, appena postato del 'nemicò sportivo per eccellenza del Barcellona, Cristiano Ronaldo, a cui si aggiunge anche un messaggio di appoggio del Real Madrid che esprime «la sua profonda costernazione contro l'attacco e il suo sostegno alle famiglie e amici delle vittime».