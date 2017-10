Ha 70 anni ma ne dimostra molti di meno, Stella svela il suo segreto di bellezza: "Massaggio il viso con l'urina"

Venerdì 20 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dimostra 20 anni di meno e decide di svelare il suo segreto di bellezza.è una donna di 70 anni, viene da Finsbury Park, a Londra, e ha confessato che il trucco per restare giovani è nella pipì. La donna ogni giorno massaggia la pelle del viso con la sua urina, trattamento che l'aiuterebbe a sconfiggere le rughe e i segni del tempo.Come riporta il Sun , Stella dagli anni '30 ha iniziato questa pratica, per non abbandonarla mai più. Tutto è nato mentre studiava medicina in India e colpita da una sostanza ha avuto una brutta eruzione cutanea che ha curato con la sua pipì e notandone dei miglioramenti nell'elasticità della pelle non ha più smesso. «So che molte persone rimangono scioccate quando scoprono la mia età. Potrei andare in giro e fingere di essere una donna molto più giovane per conquistare gli uomini», ha affermato la 70enne.Stella ha ammesso di aver provato ad usare anche lo sperma, ma contrariamente a quanto sostenuto da altre persone, lei non ne ha tratto gli stessi benefici.