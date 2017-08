Poliziotto culla bimbo sulla Rambla: le immagini commoventi Video

Sabato 19 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 15:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il bambino sotto choc tra le braccia sicure del poliziotto che tenta di calmarlo mentre tutto intorno è dolore, sangue e morte: è questa una delle immagini simbolo della strage di Barcellona filmata negli attimi immediatamente successivi all'attentato. In mezzo alla Rambla, tra persone terrorizzate, rottami, sirene di ambulanze e polizia, l'agente tiene stretto quel bimbo cullandolo dolcemente: accanto a loro un'anziana stesa in terra, probabilmente la nonna, sostenuta da un uomo si rialza dolorante e a fatica, tirando su il passeggino che ha perso una ruota.Sono momenti di stordimento, ma il bimbo è salvo: per miracolo, ma è salvo e, come se non bastasse, ha trovato subito le braccia accoglienti di uno sconosciuto, un poliziotto al quale, da grande, potrà dire grazie per avergli dato sicurezza e amore nel momento in cui più ne aveva bisogno.