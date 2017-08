Incrociatore americano si scontra con una nave cargo, 10 marinai dispersi

Lunedì 21 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 09:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dieci marinai americani sono dispersi e cinque sono rimasti feriti dopo la collisione tra un incrociatore Usa ed un cargo mercantile a largo delle coste di Singapore. Lo ha reso noto un comunicato della Settima Flotta che, insieme alla guardia costiera di Singapore, sta conducendo le operazioni di soccorso e di ricerca dei dispersi.La collisione tra la USS John S McCain - l'incrociatore intitolato al padre del senatore repubblicano che era ammiraglio della Marina militare - e il cargo, per il trasporto di sostanze chimiche e petrolio, è avvenuta alle 6.24 ora locale ad est dello stretto di Malacca.Non sono ancora chiare le cause dell'incidente avvenuto pochi giorni dopo che il comandante dell'incrociatore Uss Fitzgerald è stato rimosso per un incidente analogo avvenuto lo scorso giugno a largo delle Filippine, che provocò la morte di 7 marinai.