Sinead O'Connor sempre più depressa: "Mi ricovero di nuovo, l'ospedale è bello"

, sempre più depressa, preoccupa i propri fan in tutto il mondo. Lairlandese ha registrato un nuovo video nel quale esprime tutte le sue preoccupazioni sul suo stato di salute. La cantante di 'Nothing compares 2 U' da almeno dieci anni soffre di depressione e disturbo bipolare.«Sono completamente distrutta. Di nuovo. Dovrò tornare in ospedale, non sono riuscita a dormire per tutta la notte. Vivo un incubo» - ha spiegato, visibilmente stanca e provata, la cantante in un video pubblicato su- «Non riesco a farcela al di fuori dell'ospedale, dovrò tornarci e senza i miei bambini, i miei familiari e il mio iPad, non sarà facile».La decisione di farsi ricoverare di nuovo è stata inevitabile: «Tutto questo è insopportabile, ma non riesco a vivere a casa. Starò bene, l'ospedale è bello e ha un personale fantastico. L'ambulanza sta per venire a prendermi, quindi ricominciamo». Alla fine del video, la cantante ha anche offerto una performance del brano 'Tomorrow from Annie'.Come riporta Metro.co.uk , l'anno scorso sparì nel nulla dopo aver annunciato il suicidio, gettando nel panico la famiglia e i fan, ma fu ritrovata e ricoverata in ospedale. In questi mesi Sinead è entrata e uscita da varie cliniche, ma non è ancora riuscita a gestire la sua battaglia contro i demoni nella sua testa.