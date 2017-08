Sesso in luogo pubblico, loro salutano in un video ma finiscono nei guai

Venerdì 11 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 20:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un video ha ripreso, entrambi di 28 anni, farein pubblico sulle gradinate durante una fiera a Milwaukee, negli Stati Uniti.Invece di rivestirsi si sono messi a sorridere e salutare. Per questo sono stati arrestati con l'accusa di sesso in luogo pubblico. Lui è un lottatore di wrestling noto come, "la superstar del bar gay" e lei, sua ex moglie, si erano appartati in un angolo della Wisconsin State Fair, quando uno spettatore li ha colti sul fatto e ha pubblicato gli scatti su