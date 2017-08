Sesso con la sorella, la lettera: "Stiamo insieme, ma è sbagliato"

Domenica 20 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nell’ultima lettera indirizzata a "Deidre" della popolare rubrica del tabloid britannico "Sun" un ragazzo di 21 anni racconta di avere una relazione con la sorellastra.Complicata la situazione familiare: il giovane dice che il padre ha abbandonato sua madre quando aveva ancora un anno e che non lo ha mai conosciuto. Qualche anno dopo la madre ha avuto una bambina da un altro uomo per poi cambiare così tanti fidanzati da disgustarlo e provocare il suo allontanamento.Un giorno è stato richiamato dalla madre per proteggere la sorella 16enne dalle molestie di uno dei suoi uomini. La complicità tra i due da allora è cresciuta. “Una sera ci siamo ubriacati, si rideva, si scherzava e ad un certo punto mia sorella ha cominciato a piangere dicendomi che odiava la sua vita. Io le ho dato una carezza per rassicurarla e lei mi ha baciato”.Così hanno fatto sesso e iniziato una relazione stabile senza preoccupazioni fino a quando un amico non gli ha fatto notare che questa storia era sbagliata guardando una foto della ragazza nuda sul suo cellulare.Sono passati 6 mesi da quella notte; la ragazza vuole lasciare la città e costruire una famiglia. Il ragazzo ha dei dubbi.