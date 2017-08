Sesso nel confessionale di una chiesa: il caso arriva in Parlamento

Mercoledì 16 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Kim Holland è una star del porno nota soprattutto nel suo Paese, l'ultimo filmato che ha pubblicato ha fatto varcare alla sua popolarità i confini dell'Olanda e per alcuni del buon gusto. Si è ripresa mentre fa sesso nel confessionale di una chiesa.Come riporta il Daily Mail la pornostar non avrebbe infranto la legge perché non è prevista la blasfemia come reato. Il caso però ha fatto discutere in Europa e suscitato l'indignazione dei fedeli della Chiesa di St.Joseph, a Tillburg.Il video è stato pubblicato dal sito di proprietà di Kim Holland. Jan van Noorwegen, prete della chiesa, ha denunciato tutto al Procuratore Generale Charles van der Voort, il quale ha spiegato dell'impossibilità a procedere contro la coppia. Kim Holland ha però rimosso il video dal suo sito personale, chiedendo formalmente scusa ai fedeli della Chiesa. Intanto in Parlamento si considera la possibilità di introdurre una legge che lo vieti.