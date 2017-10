Sesso al pub davanti a tutti, la coppia stordita da alcol e droga finisce nei guai

Venerdì 20 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Hanno fatto sesso in un pub, davanti ai clienti attoniti, in preda agli effetti di un mix di alcol e droghe leggere: per questo motivo una 28enne e un 37enne che vivono nella cittadina di Rhyl, in Galles, sono nei guai. I due, che non sono una coppia fissa, la sera dello scorso 3 ottobre avevano dato spettacolo dopo aver bevuto alcol e fumato cannabis, e quando sono stati fermati dalla polizia, intervenuta su segnalazione di alcuni clienti, erano decisamente storditi.Se Ian Jones era ancora cosciente al momento dell'arresto, altrettanto non si può dire della sua partner occasionale, Lindsay O'Brian: la donna era priva di sensi e si è risvegliata ritrovandosi in un commissariato senza ricordare nulla della sera precedente. Lo riporta Metro.co.uk I due ora saranno processati: la 28enne si è giustificata spiegando di soffrire di crisi d'ansia e attacchi di panico che cerca di contrastare con il mix di alcol e cannabis, ma intanto è stata multata e sarà giudicata insieme a Jones. Intanto, la coppia che ha fatto sesso davanti a dipendenti e clienti in un locale di Scarborough , in Inghilterra, è riuscita ad evitare il carcere.