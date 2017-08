Deve tornare a casa dalla moglie incinta, ma si ritrova... dall'altra parte del mondo

Lunedì 14 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 20:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un giovane broker finanziario britannico,, è il protagonista di una piccola Odissea a causa della stanchezza e di un errore. Reduce da una serie di incontri di lavoro in Germania, voleva solo rientrare nella sua casa di Basildon, a pochi chilometri dalla capitale, per abbracciare la 25enne moglie Monique, al settimo mese di gravidanza, e i due figli di uno e sei anni, ma si è ritrovato dall'altra parte del mondo, a Las Vegas, dopo essere stato fatto salire sull'aereo sbagliato.La disavventura è stata raccontata dal Daily Mail . Convinto di aver preso un aereo diretto all'aeroporto di Stansted si è addormentato. Ma dopo un'ora si è reso conto di aver oltrepassato la Gran Bretagna. All'arrivo negli Usa è stato trattato come un pericoloso criminale, perquisito, sbattuto in cella e sorvegliato a vista in attesa che riprendesse un volo per l'Europa.Il personale dellache ha controllato per tre volte il suo biglietto non si è accorta dell'errore: e così l'uomo ha indossato le cuffie e si è addormentato a bordo della cabina. "Quando sono salito mi sembrava che l'aereo fosse molto grande per un volo così breve, ma non me ne sono preoccupato"- ha raccontato Samuel Jankowsky. La moglie ha presentato reclamo per l'inefficienza del personale.