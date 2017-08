Ruba e spende tutti i risparmi della nonna: "Tra gli acquisti anche sex toys"

Lunedì 21 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

una giovane donna di 26 anni, ha speso tutti i risparmi della nonna per acquisti pazzi su Amazon. Ha truffato l'anziana sottraendole 22mila sterline per comprare una vasca idromassaggio, un iPad mini, vestiti, gioielli e persino giocattoli sessuali.Per quattro mesi si è data alla bella vita, ma il conto è stato salato e ora è intervenuta la giustizia. La nonna di 79 anni è andata in banca per prelevare del denaro e ha scoperto che il suo conto era stato svuotato completamente. Speirs, da Kirkintilloch, vicino a Glasgow, è stata denunciata e in seguito arrestata, come riporta il Mirror. "La mia vita è in pezzi", ha commentato la ragazza. Per rimborsare l'anziana è stato necessario rivendere tutto online. Spiers ha perso tutto quello che aveva comprato.