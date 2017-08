Ritrova la casa dei suoi bisnonni all'estero grazie ai social

hi there! i'm reddit user u/apanach. thank you so much for helping us find the house! this tweet was a huge factor in finding it :) — Anthony Panacci (@anthonypanacci) 6 agosto 2017

Una ricerca tentata quasi per caso si è conclusa con un lieto fine: un giovane ragazzo californiano ma di origini spagnole e italiane, Anthony Panacci, è riuscito a ritrovare la casa in cui per anni vissero i suoi bisnonni europei, negli anni '60 e '70, grazie al web.Il ragazzo, infatti, quasi per caso aveva lanciato un appello su Reddit. Con il suo account apanach, Anthony è riuscito a risalire alla casa grazie a quattro vecchie foto e al cognome della famiglia, Laguillo. «Mio padre e mia zia viaggeranno in Spagna a ottobre e vorrebbero visitare la casa dei loro antenati» - aveva scritto il ragazzo sul social - «Le foto potrebbero essere state scattate tra il 1965 e il 1975 e la casa dovrebbe trovarsi nei pressi di Santander».Decisiva, per le sorti della ricerca, è stata una donna spagnola che ha notato il post e l'ha rilanciato, in castigliano, su Twitter. A questo punto, gli utenti spagnoli hanno deciso di aiutare Anthony e, non senza qualche intoppo, nel giro di pochi giorni è stato possibile risalire all'edificio: si trova nella frazione di Trasvilla, a un chilometro da Iruz e da Escobedo, in Cantabria. Lo riporta il portale Gonzoo.com L'edificio ha subito alcune ristrutturazioni e quindi ha leggermente cambiato il proprio aspetto, ma non abbastanza da impedire ad alcuni residenti della zona, situata a circa 30 km a sud del capoluogo Santander. Ora, finalmente, il papà e la zia di Anthony potranno visitare la casa dei loro avi: potenza del web e dei suoi strumenti. «Grazie davvero per averci aiutato a trovare la casa! Questo tweet è stato un fattore enorme per il successo della ricerca», ha scritto il ragazzo su Twitter.