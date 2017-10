Prete 72enne adesca le bambine con le caramelle e poi si fa toccare i genitali

Venerdì 20 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:13 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Adescava le bambine offrendo loro delle caramelle e poi le molestava sessualmente., pastore 72enne del Rushville Baptist Temple, nello Stato USA dell’Indiana, è stato arrestato dalla polizia dopo la denuncia delle sue piccole vittime.Tutto sarebbe iniziato il mese scorso quando una bimba di 4 anni ha raccontato di essere stata avviciata dal sacerdote, così la madre si è rivolta alle autorità segnalando la testimonianza della figlia. A quel punto sono partite le indagini, come riporta anche la stampa locale : la piccola, interrogata dalla polizia, ha raccontato di essere stata attirata in una stanza con delle caramelle e una volta all'interno il pastore le avrebbe chiesto di toccarle il pene.Gli agenti hanno raccolto altre testimonianze e pare che siano almeno altre 4 le minori, tutte di età inferiore ai 10 anni, ad aver subito molestie da parte del prete: «Mi toccava ogni volta che andavo in chiesa», ha raccontato una delle bimbe, aggiungendo che nonostante gli avesse chiesto di smetterla lui non avrebbe mai ascoltato le sue parole fino a spingerla, un giorno, a fuggire dalla stanza.