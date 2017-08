Forte terremoto vicino a Lisbona di magnitudo 4,5. La scossa avvertita dalla gente

Giovedì 17 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Terremoto in Portogallo. Una scossa di magnitudo 4,5 è stata registrata questa mattina vicino a Lisbona: lo riporta il Centro Sismologico Europeo-Mediterraneo (Emsc). L'epicentro del sisma è stato localizzato 47 km a nordest della capitale portoghese e l'ipocentro a una profondità di 12 km. Secondo l'Emsc circa 3,5 milioni di persone hanno avvertito il tremore. Per il momento non ci sono notizie di danni o feriti.