Lunedì 21 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 19:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un incidente bizzarro, decisamente evitabile e un po' spassoso. È quello occorso ad una donna che si stava spostando in bici e ha deciso di portare il mezzo a due ruote a mano sulle scale mobili, dato il suo peso notevole aumentato dalla spesa.Siamo in Cina: la donna, dopo aver posato la ruota anteriore sulle scale mobili, non si rende conto del dislivello tra i vari scalini e si ribalta per inerzia insieme alla sua bici, rischiando anche di farsi piuttosto male. A salvarla sono state altre due donne, che hanno premuto il pulsante di emergenza delle scale mobili evitando che la donna potesse rimediare gravi ferite.