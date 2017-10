Accoltella 8 persone in un centro commerciale: morta una donna, sette feriti

Attacco in un centro commerciale a Stalowa Wola, nel sud est della Polonia. Un uomo di 27 anni, polacco, ha colpito con un coltello otto persone, uccidendo una donna.



L'aggressore, identificato dai media come Konrad K., è stato arrestato e le forze dell'ordine stanno cercando di capire i motivi del gesto. «L'uomo si comportava irrazionalmente, colpendo le sue vittime alla schiena», si legge in una dichiarazione della polizia. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.00 ora locale presso il centro commerciale VIVO!.

L'aggressore non era sotto effetto di alcool e non aveva avuto problemi con la legge in precedenza. La vittima è una donna di 50 anni che è deceduta dopo il ricovero in ospedale.



L'aggressore è un residente di Stalowa Wola, avrebbe attaccato le persone alle spalle, e sarebbe stato bloccato dai clienti del centro commerciale a bloccare l'aggressore e consegnarlo alla polizia.

