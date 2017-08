Poliziotta tenta di rovinare il matrimonio dell'amica su Facebbok: "Ossessionata dal marito"

Giovedì 17 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

26 anni, era così ossessionata dal marito della sua amica che ha tentato di mandare in crisi il suo matrimonio. Lavora come poliziotta e nella vita privata è stata una vera stalker. Secondo quanto riporta il Mirror lapoliziotta ha ackerato il profilo Facebook dell'uomo,e fatto credere alla moglie Rhona che lui la tradisse e parlasse male di lei.Boyd, da Moodiesburn, Lanarkshire, ha intrapreso conversazioni con altre donne parlando di matrimonio infelice, ha cambiato lo status della relazione sui social: tutto perché si era innamorata di lui guardandolo in palestra. A un amico aveva detto che aveva una "voglia di lui". Per poco non ha rovinato il suo matrimonio. Kevin ha dovuto capire e spiegare che i suoi account erano stati violati.