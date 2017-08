Papa Francesco chiede perdono per la pedofilia: "Un mostro che va contro tutta la Chiesa"

Mercoledì 16 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Papa Francesco ha chiesto perdono e duramente condannato i tanti casi di pedofilia che hanno coinvolto la Chiesa cattolica. Nella prefazione del libro di Daniel Pittet, una delle vittime di abusi in tenera età, come riporta la Bild, il Pontefice ha commentato così: «Si tratta di un'assoluta mostruosità, un peccato terribile, che contraddice tutto quello che la Chiesa insegna».Per questo motivo il Papa ha chiesto perdono a nome della Chiesa: «Alcune vittime si sono alla fine addirittura tolte la vita. Questi morti pesano sul mio cuore come sulla mia coscienza e sull'intera Chiesa. Alle loro famiglie vorrei esprimere il mio amore, il mio dolore e chiedere in tutta umiltà il loro perdono».