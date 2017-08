Panico e urla dopo il film: una donna soccorsa all'uscita del cinema

Lunedì 21 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unaè stata soccorsa all'uscita del cinema a Teresina, nel nord-est del Brasile. Un video ripreso da un telefono cellulare mostra la donna sdraiata sul pavimento di un centro commerciale fuori dalla sala presa da urla e tosse incontrollabili.Gli amici cercano di calmare la donna e i servizi di emergenza sonocostretti a utilizzare una sedia a rotelle per spostarla. "Quando il film è finito, siamo andati a pagare il parcheggio e lei ha cominciato a colpirsi in testa e si è buttata sul pavimento. Altre persone del centro commerciale si sono riunite per cercare di controllarla. Quello che sappiamo è che era veramente molto nervosa e non poteva spiegare cosa fosse successo". La donna aveva visto il film su una bambola posseduta "Annabelle", come riporta il Daily Mail.