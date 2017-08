Obama cita Mandela su Charlottesville: il suo tweet fa il record mondiale di "like"

NEW YORK - «Nessuno è nato odiando un'altra persona per il colore della sua pelle, le sue origini o la sua religione». Barack Obama cita Nelson Mandela per commentare su Twitter i fatti di Charlottesville, in un post accompagnato da una sua foto mentre saluta bambini di diverse razze affacciati ad una finestra. «La gente deve imparare a odiare, e se può imparare a odiare può anche imparare ad amare - prosegue la citazione - Perchè l'amore arriva più naturalmente nel cuore umano del suo opposto».L'ex presidente americano interviene raramente su Twitter. L'aveva fatto l'ultima volta il 20 luglio per dare il suo sostegno al senatore John McCian, suo ex avversario alle presidenziali, cui è stato diagnosticato un tumore. Il nuovo messaggio di Obama arriva mentre sale la polemica contro il suo successore Donald Trump che non ha chiaramente condannato i suprematisti bianchi responsabili delle violenze in Virginia.