Niccolò, polemiche sui soccorsi spagnoli: "Ambulanza in ritardo, portato in spalla per 100 metri"

Mentre le indagini proseguono, vengono resi noti nuovi dettagli sulla morte di Niccolò Ciatti, il 22enne di Scandicci (Firenze) aggredito e ucciso da tre russi dopo una lite in discoteca a Lloret de Mar. Fa discutere la decisione di scarcerare due dei tre aggressori di origini cecene, mentre resta detenuto chi ha sferrato il calcio in testa che è risultato fatale per il ragazzo a causa di un'emorragia.