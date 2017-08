"Regeni fu ucciso dai servizi egiziani, fu Obama ad avvertire Renzi". Scoop del New York Times

Martedì 15 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 20:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gli Stati Uniti dell'amministrazione Obama acquisirono prove che Giulio Regeni era stato rapito, torturato e ucciso dai servizi di sicurezza egiziani e avvertirono il governo Renzi. Lo rivela il New York Times «Abbiamo trovato prove incontrovertibili sulla responsabilità di funzionari egiziani», ha detto una fonte dell'amministrazione Obama al New York Times, secondo cui gli Stati Uniti «passarono la raccomandazione al governo Renzi».Intanto, la rabbia e l'indignazione dei genitori di Giulio, Claudio e Paola, non si placano dopo la decisione, resa nota ieri, di inviare nuovamente l'ambasciatore italiano in Egitto. A scatenare l'ira dei coniugi Regeni sono state le modalità e i tempi con cui la notizia è stata diffusa, alla vigilia di Ferragosto; secondo i genitori di Giulio, infatti, la data sarebbe stata scelta appositamente per far passare la notizia sotto silenzio. «Sempre più in lutto!», ha commentato Paola in una didascalia ad una foto di una bandiera tricolore a mezz'asta, pubblicata sul suo profilo Facebook.