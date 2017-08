Negano il minuto di silenzio per l'attentato Barcellona: la protesta del nuotatore

Domenica 20 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 19:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Voleva ricordare le vittime dell'prima di iniziare una gara, ma il Comitato non lo ha accontentato per mancanza di tempo. Cosìha deciso di farlo autonomamente non tuffandosi in acqua alla partenza e osservando un minuto di silenzio.Il gesto in segno di protesta sta facendo il giro del web. Fernando Alvarez è impegnato in questi giorni nei Mondiali Master di Budapest riservati agli atleti over 25 anni. "Mi hanno detto che non potevano farci nulla perché non si poteva perdere nemmeno un minuto, visto lo schedule già prefissato della giornata — ha spiegato il nuotatore spagnolo — Ma certe cose non valgono tutto l’oro del mondo".