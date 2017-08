Camion della nettezza urbana travolge e uccide un'intera famiglia

Sabato 12 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una famiglia di cinque persone è morta schiacciata da un camion della nettezza urbana nella città tedesca di, a circa cinquanta km da Stoccarda. Non si conosce ancora con certezza la causa dell'incidente, ma, secondo quanto riferisce la stampa locale, testimoni raccontano che il camion di 26 tonnellate ha perso il controllo, probabilmente a seguito di un guasto tecnico, ed è piombato sull'auto che passava nelle vicinanze del mezzo pesante.Le vittime dell'incidente sono una coppia con i due figli piccoli e la zia, sorella dell'uomo. I due impiegati della nettezza urbana, che al momento dell'impatto si trovavano sul camion, invece, hanno riportato leggere ferite e sono stati condotti in ospedale per le cure del caso.Come racconta Stuttgarter Zeitung, le autorità tedesche hanno riferito che i passeggeri del veicolo leggero «non hanno avuto possibilità di evitare l'incidente» e che «i soccorritori si sono trovati davanti ad uno scenario da horror», quando con il supporto di una gru sono riusciti a sollevare il camion.Anche l'azienda della nettezza urbana ha dato notizia della tragedia sul proprio sito istituzionale, dicendosi affranta per quanto accaduto e chiedendo di non contattare l'azienda per ulteriori informazioni che verrano, comunque, rese note appena le indagini saranno concluse. L'amministratore delegato dell'impresa della nettazza urbana ha riferito alla Deutsche Presse-Agentur che il mezzo coinvolto nell'incidente era nuovo, che non aveva mai dato problemi e che la prima revisione era prevista per il prossimo mese di settembre.