Muore a 2 anni schiacciato dalla cassettiera Ikea ritirata dal mercato, la famiglia: "Non sapevamo fosse pericolosa"

Morto schiacciato da una cassettiera dell'Ikea.Il piccolo Jozef Dudek, 2 anni, è stato trovato da suo padre intrappolato sotto il mobile che l'azienda ha ormai ritirato da mesi dal mercato a seguito di simili incidenti.La famiglia aveva acquistato il prodotto prima del ritiro, ma non conosceva i rischi che poteva rappresentare, così ha continuato a tenerlo in casa. Come riporta Metro , sono stati 8 i bambini morti schiacciati dal Malm, il piccolo Jozef è stata l'ultima di una serie di giovanissime vittime. Immediato è stato il trasporto in ospedale ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare e ora sembra aprirsi una complicata battaglia giudiziaria.L'avvocato della famiglia che abita Buena Park, in California, sostiene che la colpa sia di Ikea che, pur avendo ritirato il prodotto, non avrebbe fatto una campagna informativa efficace sui rischi del suo prodotto, tanto che la famiglia Dudek ha detto di non esserne a conoscenza. L'azienda ha espresso le più sentite condoglianze alla famiglia per la perdita e probabilmente risarcirà, come avvenuto nel caso delle altre famiglie, la drammatica perdita.