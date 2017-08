Muore a 16 anni su una panchina: gli amici ubriachi l'abbandonano per festeggiare

Venerdì 18 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una ragazza di 16 anni, nota solo con il nome diè stata trovata morta su una panchina dopo essere stata abbandonata dagli amici ubriachi a San Pietroburgo, in Russia. Sembra sia stata stroncata da un arresto cardiaco.La polizia sta cercando di capire se era già morta quando i suoi coetanei si sono allontanati oppure poteva salvarsi se qualcuno avesse tentato di soccorrerla e di salvarla.Gli amici l'hanno "scaricata" sulla panchina per continuare a bere e festeggiare. I paramedici sono arrivati sul posto dopo che alcuni passanti hanno segnalato la macabra scoperta. Come riporta il Mirror la causa del decesso è stata un'"insufficienza cardiaca indotta da droghe". Per il gruppo pesa l'accusa di "omicidio involontario".Tre giorni dopo l'adolescente avrebbe compiuto 17 anni. Secondo le versioni dei ragazzi la ragazza è crollata dopo aver assunto delle droghe e loro erano sotto l'effetto dell'alcool: "Non hanno pensato di portarla via".