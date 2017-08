Moussa Oukabir, il nuovo principale sospettato della strage è un 18enne

Giovedì 17 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 23:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Poco più che 18enne, appassionato di macchine veloci e film d'azione. E tifoso del Real Madrid, nonostante sia residente in Catalogna. Ecco chi è Moussa Oukabir, che a questo punto diventa uno dei principali indiziati per la strage di oggi a Barcellona.Il fratello minore di Driss Oukabir, l'intestatario del noleggio del furgone con cui è stato compiuto il tremendo attentato delle Ramblas, su Facebook si fa chiamare Moussa De La Vega. Anche lui, come il fratello, vive a Ripoll. Il suo profilo Facebook , in questi istanti, risulta ancora attivo ma potrebbe essere oscurato a breve.Nel suo diario non mancano contenuti violenti, mentre la sua immagine del profilo, un selfie allo specchio, contiene un motivo dedicato alla solidarietà nei confronti della Siria (non è chiaro se la famiglia Oukabir fosse originaria del paese che da anni subisce gli effetti drammatici della guerra civile e dello Stato Islamico).Secondo alcuni tweet provenienti dalla Spagna, sul web Moussa Oukabir avrebbe pubblicato minacce e istigazioni all'uccisione di infedeli da parte dei musulmani.