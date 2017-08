Migranti, Ue apre all'Italia: «Triton può essere rafforzata»

«Le necessità del piano operativo dell'operazione Triton sono concordate con le autorità italiane, e gli attuali livelli» delle risorse «impiegate corrispondono ai bisogni, così come identificati dalle autorità italiane. Tali livelli vengono sempre monitorati e aggiustati alla situazione, se necessario. Se l'Italia dovesse fare richiesta» di rafforzamento «l'Agenzia li valuterà». Così una portavoce della Commissione Ue, alla domanda se l'Italia abbia chiesto rinforzi per l'operazione Triton, dopo la decisione di Sea Eye, Msf e Save the children di sospendere le operazioni di ricerca e salvataggio nel mar Mediterraneo.

Lunedì 14 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 15-08-2017 01:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..