Londra, a fuoco un treno della metro a Oxford Circus: bloccata la linea Bakerloo

Crews have been called to #OxfordCircus tube station and are currently investigating reports of smoke. More info soon © @halfwayfull6 pic.twitter.com/cDYSfZGEig — London Fire Brigade (@LondonFire) 11 agosto 2017

Update from @Ldn_Ambulance following fire at Oxford Circus. Four passengers treated for smoke inhalation https://t.co/ZI6B0NNQL2 — BTP (@BTP) 11 agosto 2017

Venerdì 11 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 13:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un incendio sviluppatosi a bordo di un treno della metropolitana di Londra ha causato questa mattina la chiusura della stazione di Oxford Circus e l'interruzione di tutto il servizio della linea Bakerloo. Tanta paura e quattro persone intossicate, ma non ci sono state conseguenze peggiori grazie al tempestivo intervento dei soccorsi.I responsabili del Trasporto londinese hanno riferito che non ci sono feriti, che sono al lavoro i Vigili del Fuoco e che la circolazione su tutta la linea Bakerloo è stata interrotta. Molti passeggeri hanno postato foto sui social network della stazione piena di fumo.Non ha cause sospette l'incendio che si è sviluppato a bordo di un treno della metropolitana di Londra e ha portato all'evacuazione della stazione di Oxford Circus. Ne dà notizia su Twitter la British Transport Police. Nelle prime immagini diffuse si vede un vagone pieno di fumo e i passeggeri che escono rapidamente coprendosi bocca e naso e con le mani.