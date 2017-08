Lauren ha perso un braccio in un incidente: ogni giorno riceve proposte di matrimonio

ahhhh Un post condiviso da Lauren (@duckusername) in data: 9 Giu 2017 alle ore 19:59 PDT

Lauren ha vent'anni e ha perso un braccio in un grave incidente. Suil suo profilo è molto divertente e autoironico. Come riporta il Mirror, a San Diego ha ricevuto molte proposte di matrimonio.Lauren non ha più l'arto sinistro perché è caduta dalla moto, ha colpito un segnale stradale e ha temuto di morire. A un agente della polizia stradale ebbe la forza di chiedere come era ridotta. Ha sempre cercato di reagire con battute divertenti, ma c'è voluto un po' di tempo per adattarsi alla nuova situazione.Ora Lauren è totalmente a suo agio. E i fan si moltiplicano sui suoi canali social. Sul profilo Tinder crea situazioni divertenti per ironizzare sul suo handicap.