"La mamma difende il figlio dai poliziotti", la foto diventa virale ma la realtà è un'altra

Son actores.

Esa foto pertenece a la Película Cristo Rey del 2013.

Pilas con lo que llegue por Whatsapp ...el 99,9 % es manipulado o falso. https://t.co/gjK457g8YT — LOLA CIENFUEGOS (@lolacienfuegos) 4 maggio 2017

Una foto che diventa virale ciclicamente tra chi ne ignora l'origine e viene condivisa da chi, in maniera entusiasta, elogia il coraggio di una madre che, brandendo un machete, minaccia il poliziotto che punta la pistola verso il figlio a terra.Secondo chi ha diffuso la foto sui social, dove spesso viene ricondiviso e miete nuove 'vittime', la foto sarebbe stata scattata in una zona periferica di Santo Domingo. Tutto vero, tranne per un piccolo aspetto: siamo effettivamente nella Repubblica Dominicana, ma quella foto è stata scattata in un set. Si tratta, infatti, di una scena del film 'Cristo Rey', un lungometraggio del 2013 molto famoso tra gli abitanti di Santo Domingo e dintorni. Nel film la polizia fa irruzione in un quartiere periferico abitato principalmente da haitiani per una retata ma un ragazzo, finito nel mirino degli agenti, viene difeso dalla coraggiosa madre. Una sceneggiatura suggestiva, ma di reale c'è ben poco.