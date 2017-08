"La foto è venuta male", alla ragazza viene consegnato un nuovo passaporto

Sabato 12 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Le foto sui documenti, di norma, sono le peggiori del repertorio di ognuno di noi. Espressioni perplesse, strane smorfie e sguardi poco svegli sembrano coincidere sempre nel momento in cui, per vari motivi, dobbiamo farci immortalare in alcune fototessera. Una ragazza ha addirittura ricevuto un duplicato del suo passaporto perché la foto sul documento era venuta decisamente troppo male, anche se in questo caso la giovane non ha colpe.È quello che è accaduto negli Stati Uniti, dove Chelsey Ramos, una ragazza texana, aveva richiesto il passaporto insieme al fidanzato, Reece, in vista di un viaggio da compiere in Germania il prossimo mese. Quando dopo pochi giorni sono arrivati i passaporti, ecco la sgradita sorpresa, raccontata su Reddit dal ragazzo: se nella fototessera originale Chelsey era venuta anche piuttosto bene, in quella applicata al documento il suo volto appariva piuttosto deformato, per ragioni di proporzioni.Il post è diventato virale e dopo poco tempo il Dipartimento di Stato ha deciso di inviare un nuovo passaporto a Chelsey, questa volta con una foto più fedele nelle proporzioni a quella stampata prima di richiedere ufficialmente il documento per l'espatrio.