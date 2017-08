La bimba è allergica all'henné, il tatuaggio le provoca dolorose vesciche su tutto il braccio

Mercoledì 16 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una bimba di sette anni, che durante una vacanza con la sua famiglia aveva deciso, insieme alla madre, di farsi fare un tatuaggio all'henné, ha sofferto le pene dell'inferno una volta tornata a casa.Come racconta Metro.co.uk , la famiglia Gulliver aveva passato una vacanza in un resort sul Mar Rosso, in Egitto, e la piccola Madison, desiderosa di avere un tatuaggio identico alla mamma, aveva deciso di farsene fare uno nella hall della loro struttura. Dopo le prime foto, però, la piccola ha iniziato ad accusare un forte prurito e questo aveva indotto la mamma a lavarle via la body-art temporanea.Una volta tornata a casa, alla fine dello scorso mese di luglio, la situazione si era fatta decisamente più grave: proprio nella zona dove era stato realizzato il tatuaggio all'henné, sul braccio e sulla mano, alla bimba sono comparse gigantesche vesciche ed è stato necessario l'intervento di un dermatologo per bruciarle, tra le grida di dolore della piccola. La mamma di Madison, la 43enne Sylvia, ha spiegato: «Mia figlia ora è terrorizzata e lo sarà a vita, vorrei che tutti i genitori siano consapevoli che dietro cose così innocue possano nascondersi grandi rischi per la salute». Alcuni tatuaggi all'henné, infatti, possono comportare gravi conseguenze in alcuni individui se hanno al loro interno percentuali di parafenilendiammina troppo alte.