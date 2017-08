Guasto all'aereo, cento italiani bloccati a Palma di Maiorca: "Siamo senza assistenza"

Un centinaio di italiani in vacanza sono rimasti bloccati all'aeroporto di Palma di Maiorca dalle 19.30 di ieri dopo l'annuncio di un guasto all'aereo, un velivolo della compagnia aerea spagnola Alba star. Ai viaggiatori, ancora fermi in aeroporto, non sarebbe stata prestata alcun tipo di assistenza - secondo quanto riferito da una passeggera, 31enne del bresciano - e neanche, secondo la testimonianza, è stato loro permesso di lasciare lo scalo. I passeggeri, 186 in tutto di cui 105 con destinazione finale a Palma e gli altri diretti a Malaga, aveva lasciato Bergamo alle 17 di ieri. A Palma di Maiorca la maggioranza ha raggiunto regolarmente i propri alberghi; per quelli diretti a Malaga era previsto solo un breve scalo, prolungato via via per un guasto al vettore fino ad accumulare un ritardo superiore alle 16 ore. «Ci hanno lasciato tutta la notte in aeroporto senza assistenza e senza indicazioni sul nostro destino - racconta Barbara Casarini, tra i passeggeri bloccati - fortunatamente non c'erano tra noi nè bambini nè anziani».



La Turchese Viaggi, controllata della tedesca Tui e titolare dei 'pacchettì acquistati dai viaggiatori presso agenzie locali, ha riferito che l'Alba Star ha programmato un volo per Malaga alle 12.20, previsto in arrivo alle 14.05. «Il vettore si è detto disposto a risarcire chi ha subito il danno - assicura il direttore commerciale della Turchese Quirino Falessi -. Da parte nostra abbiamo fatto tutto il possibile per alleviare i disagi dei passeggeri ma purtroppo gli alberghi a Palma di Maiorca, il 13 agosto, registravano il tutto esaurito, e il nostro personale non è autorizzato ad operare assistenza all'interno dello scalo, senza contare che, in assenza di chiare indicazioni sulla durata dell'attesa, i passeggeri non avrebbero comunque potuto lasciare l'aeroporto». Si attende ora la partenza, dopo un'attesa che ha ormai raggiunto le 16 ore.

