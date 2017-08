Disastro ferroviario in India. Un treno deraglia, 24 morti e 156 feriti. "Il bilancio può peggiorare"

Domenica 20 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 08:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ventiquattro persone sono morte ed altre 156 ferite in seguito a un tragicoin. Sono deragliate numerose carrozze dell' Utkal Express, che viaggiava dalla città di Puri a quella di Haridwar.L'incidente - sulle cui cause si sta indagando - è avvenuto alle 17.46 ora locale, le 14.16 in Italia, nei pressi di Khatauli, nello stato setentrionale dell'Uttar Pradesh. Le operazioni di soccorso si sono concluse stamani a seguito del deragliamento. Lo scrive l'agenzia di stampa Ians.Nel pomeriggio di ieri 14 carrozze del Kalinga Utkal Express sono uscite violentemente dai binari a Khatauli, nel distretto di Muzaffaranagar. Fonti del governo locale hanno avvertito che le vittime potrebbero aumentare perché dieci dei feriti ricoverati in ospedale sono in condizioni molto gravi.