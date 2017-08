Incidente al tir, perse mille pizze surgelate: autostrada chiusa per quattro ore

It's not delivery, it's (1,000) DiGiourno! Crews scoop up pepperoni pies plastered on I-30 #ARNews pic.twitter.com/2SV9JdLqg1 — Emma Pettit (@EmmaJanePettit) 9 agosto 2017

Un incidente ad un grosso camion refrigerato ha provocato la chiusura, per circa quattro ore, di un tratto di autostrada. Il conducente sta bene ed il mezzo non ha riportato gravi danni, ma l'apertura del portellone ha provocato il rovesciamento di circa mille pizze surgelate che l'autotrasportatore doveva consegnare ad alcuni supermercati.È quanto accaduto ieri lungo la I-80, l'autostrada che collega, negli Usa, Dallas (Texas) con Memphis (Tennessee). L'incidente è avvenuto all'altezza di Little Rock, nell'Arkansas. Le alte temperature hanno provocato lo scioglimento delle pizze surgelate e per questo motivo ci sono volute alcune ore per la pulizia e la messa in sicurezza del manto stradale, prima della riapertura dell'autostrada.Le pizze surgelate erano ovviamente le cosiddette 'Pepperoni Pizza', che se farebbero impallidire qualsiasi italiano sono invece le più gettonate negli Stati Uniti: base margherita, salame (solitamente molto piccante) e parmigiano. Un must per i consumatori d'Oltreoceano e d'Oltremanica, che non sembrano badare molto alla qualità e alla freschezza dei prodotti.