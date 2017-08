Il principe Harry verso le nozze? "Ha chiesto a Meghan di sposarlo"

Martedì 15 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 20:35 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un nuovo matrimonio in arrivo per la famiglia reale britannica? Sembra proprio di sì, almeno stando a quanto riportato dai tabloid inglesi. Harry, il secondogenito di Carlo e Diana, avrebbe infatti chiesto a Meghan Markle, sua fidanzata da circa un anno, di sposarlo.La proposta di matrimonio sarebbe avvenuta durante un viaggio in Botswana. Harry avrebbe scelto un luogo romantico e riservato per inginocchiarsi sotto le stelle e chiedere all'attrice statunitense di sposarlo e la 36enne avrebbe detto sì. In quest'occasione, i due si sarebbero scambiati alcuni braccialetti tribali degli zulù. Lo riporta il Daily Star , che sottolinea anche come Meghan sia ossessionata dalla bellezza e dall'impegno sociale che ha sempre contraddistinto la vita di Lady D.Per quanto riguarda l'anello nuziale, è necessario attendere il consenso della regina Elisabetta: secondo i tabloid britannici, sarebbe un anello appartenuto a Diana del valore di circa 100mila sterline.