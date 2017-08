Il miracolo del bimbo nato prematuro: "Era spacciato, ora ha una vita normale"

Lunedì 14 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 16:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per i medici rischiava la vita e i genitori erano stati avvertiti: "Se dovesse sopravvivere, difficilmente potrà avere una vita normale". Quello che ha contraddistinto la vita del piccolo Jenson Mirfin, un bimbo che oggi ha 17 mesi ma è nato prematuro di 25 settimane, ha tutte le caratteristiche del miracolo.A raccontare la storia del bimbo è il Mirror , che riprende alcuni media locali. Il piccolo Jenson, secondogenito della famiglia Mirfin, che vive a Hull, nel Regno Unito, ha passato i primi mesi di vita in ospedale, attaccato a diversi macchinari che gli consentivano di respirare e vivere. Dopo qualche tempo, gli incredibili progressi avevano indotto i medici a dimettere il piccolo e farlo tornare a casa, ma mettendo in guardia mamma Millie e papà Dave sui rischi per la salute.«I medici erano stati chiari: Jenson aveva sofferto gravi danni cerebrali e ci avevano avvertito che avrebbe rischiato di passare la sua vita su una carrozella» - spiegano raggianti, i genitori del piccolo - «Era la nostra grande paura, ma da qualche settimana Jenson ha imparato a parlare e a camminare e questo ci fa ben sperare».