"Il mio bimbo poteva morire", Scoperta choc di una mamma nell'omogeneizzato del figlio

Una mamma 25enne è ancora indignata e sotto choc per il rischio corso dal suo bimbo, di appena undici mesi. Alla luce di quanto accaduto, risulta difficile non essere d'accordo.Come riporta il Mirror , Rachel Rotwell, che vive a Arnold, nella regione inglese del Nottinghamshire, aveva comprato in un supermercato Asda della sua cittadina un omogeneizzato di verdure e pollo per il piccolo Riley. Dopo aver versato il contenuto, la giovane ha notato nel preparato un piccolo oggetto metallico e tagliente, di circa due millimetri di diametro.«Non posso davvero crederci, è inaccettabile: mio figlio poteva morire soffocato o con lesioni interne» - ha dichiarato furiosa Rachel - «Ho notato quell'oggetto quasi per caso, voglio invitare tutte le mamme a controllare sempre con attenzione il contenuto degli alimenti per i loro bambini. Ovviamente, non comprerò mai più prodotti di quella marca». La confezione dell'omogeneizzato è stata già inviata ad Asda, mentre Heinz, la ditta produttrice, ha commentato così: «Abbiamo diversi strumenti di controllo proprio per evitare che accadano situazioni simili, ora faremo le opportune verifiche per cercare di stabilire come sia potuto accadere».