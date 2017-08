"I clienti ebrei facciano la doccia prima di entrare in piscina": cartello choc in un hotel

Martedì 15 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 15:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cartello antisemita in un hotel nelleHanno scatenato la polemica le parole "I nostri clienti ebrei, donne, uomini e bambini, sono pregati di fare la doccia prima del bagno. Se non rispetterete questa regola saremo costretti a escludervi dalla piscina". Il cartello è stato affisso dai gestori dell', che si trova nel villaggio di Arosa, nelle Alpi svizzere.Sul frigorifero invece si legge "i nostri clienti ebrei hanno accesso al frigorifero solo dalle 10 alle 11 e dalle 16,30 alle 17,30. Speriamo comprendiate che il nostro personale non può essere disturbato senza sosta". I cartelli sono stati fotografati e pubblicati sui social da un cliente.La vice ministro degli Esteri di Israele, Tzipi Hotovely, ha chiesto le scuse ufficiali per "questo atti di antisemitismo della peggiore specie". "Al momento - spiega la direttrice dell'albergo - abbiamo molti clienti ebrei e abbiamo notato che alcuni fanno il bagno in piscina senza prima fare la doccia. Altri clienti mi hanno chiesto di fare qualcosa e ho scritto un po' ingenuamente questi cartelli, avrei fatto meglio a rivolgermi a tutti i clienti in generale". Il centroha chiesto di "chiudere l'hotel dell'odio e punire la sua direzione".