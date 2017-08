Auto a velocità folle travolge un quad sull'isola di Zante, muore 20enne napoletano

Giovedì 17 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 00:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Come migliaia di altri ragazzi come lui, era andato in vacanza con gli amici per divertirsi, ma a Zante, l’isola greca su cui era caduta la scelta della sua comitiva, ha trovato la morte. Pasquale Sacco aveva compiuto vent’anni solo lo scorso 26 luglio e stava per affrontare i test per entrare all’università, dopo essersi preso un anno di pausa seguito al conseguimento del diploma superiore presso l’istituto tecnico Rocco Scotellaro. Su quei banchi non si siederà mai, visto che è morto sul colpo, centrato in pieno da una macchina di grossa cilindrata mentre si trovava a bordo di un quad, un mezzo di trasporto comunemente usato dai giovani per spostarsi nelle strade dell’isola cantata da Ugo Foscolo.L’ambasciata italiana ad Atene sta lavorando per restituire al più presto possibile il corpo di Pasquale alla famiglia dopo che sono stati espletati dalle autorità greche tutti gli accertamenti di rito: il cadavere dovrebbe arrivare stasera in aereo a Ciampino e da lì sarà trasferito a San Giorgio a Cremano da una agenzia di pompe funebri per la celebrazione del funerale, la cui data non è stata ancora fissata. L’incidente mortale è accaduto domenica mattina, poche ore prima del rientro in Italia di Pasquale e dei quattro amici con cui si era recato in Grecia.