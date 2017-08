Il lungo silenzio del Big Ben: l'orologio di Londra si ferma per quattro anni

Lunedì 21 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 18:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quello di oggi a mezzogiorno è stato l'ultimo rintocco del Big Ben fino al 2021: un silenzio di quattro anni, dovuto a imponenti lavori di restauro, che sarà il più lungo nella storia della torre vittoriana, ormai simbolo di Londra, che venne inaugurata nel 1859. Uno stop così prolungato da accendere polemiche nella stessa House of Parliament, dove parecchi parlamentari, a partire dalla premier Theresa May, hanno manifestato tutta la loro contrarietà nei confronti di quella che definiscono una "menomazione" dell'icona della democrazia britannica. E a mezzogiorno in tanti hanno stazionato davanti al Big Ben per assistere ai ultimi rintocchi: secondo il programma dei lavori, infatti, l'orologio più famoso del mondo farà sentire la propria voce solamente in speciali occasioni, come la celebrazione del Capodanno.Non è la prima volta che il Big Ben resta in silenzio: accadde già tra il 1983 e il 1985 e nel 1979 (per 9 mesi), mentre, in tempi più lontani, ci furono degli stop nel 1956 (sei mesi) e nel 1934 (due mesi). Ribattezzata Elizabeth Tower nel 2012 in onore della Regina, la torre è nota nel mondo come Big Ben, anche se questo è il soprannome della sua grande campana. Il nome ha un'etimologia è incerta: secondo alcuni è legato a Benjamin Hall, l'ingegnere progettista il cui nome è iscritto sull'orologio, mentre altri pensano che si tratti di una dedica a a Ben Caunt, celebre pugile britannico della prima metà dell'Ottocento, quando il pugilato si praticava ancora a mani nude. Pesante 13,7 tonnellate, alta 2,2 metri, con un diametro di 2,7 metri e un martello da 200 chili, la campana emette una nota "Mi" da 118 decibel. L'orologio principale è contornato da 4 carillon che segnano i quarti d'ora con una melodia più acuta e ha un meccanismo al pendolo su cui si può intervenire per regolarne la precisione: usando vecchie monete da un penny, se ne aggiunge o se ne toglie una per perdere o guadagnare due quinti di secondo al giorno. L'orologio cominciò a funzionare il 31 maggio 1859, lo stesso giorno in cui fu ufficialmente completata la torre: i primi rintocchi furono dati l'11 luglio.Costruita, insieme al nuovo Parlamento, dopo che lo storico palazzo di Westminster era stato distrutto da un incendio nel 1834, la torre fu progettata dall'architetto inglese Augustus Pugin, cui il titolare del progetto dell'intero complesso, Charles Barry aveva delegato anche gli interni della House of Parliament. È alta 98 metri ha 399 scalini (334 quelli fino alla torre) disposti su 11 livelli. Una lanterna sulla cima indica la posizione del Parlamento stesso.