Terrore a Barcellona, furgone contro la folla sulla rambla: almeno 3 morti e decine di feriti. Due uomini barricati in un ristorante con ostaggi

BARCELLONA - Un furgone ha travolto diverse persone sulla Rambla a Barcellona. Lo riferiscono testimoni e la polizia catalana, scrive la stampa spagnola. Il viale è stato transennato ed evacuato. Il bilancio è di diversi morti, almeno tre, e decine di feriti. Il furgone ha iniziato la sua corsa omicida a Plaza de Catalunya fino alla piazza del mercato della Boqueria, a ben 600 metri di distanza.

Vídeo de la búsqueda de los responsables del atropello masivo en Las Ramblas de Barcelona #ULTIMAHORA pic.twitter.com/oiErGzB6g1 — Rubén Campuzano (@RbnCampuzano) 17 agosto 2017





Il conducente è fuggito ed è ricercato dalla polizia, riferisce El Periodico online. Il conducente ha abbandonato il veicolo e sarebbe fuggito, armato, a piedi. Alcune fonti di stampa dicono che due persone armate si sarebbero asserragliate in un ristorante turco, il Bar Luna, con degli ostaggi. Subito prima ci sarebbe stata una sparatoria.





La polizia ha ufficializzato che si tratta di un attentato terroristico, e ha segnalato su Twitter che si cerca un uomo bianco di un metro e 70, con una maglietta bianca a strisce blu. Il furgone utilizzato è bianco, raccontano testimoni citati dai media. Il governo catalano ha ordinato la chiusura della stazioni di metro della Plaza Catalunya, vicino al luogo in cui il furgone bianco ha investito diverse persone.



La polizia ha invitato i negozianti a chiudere i loro locali quale misura di precauzione. Il furgone è salito sulla parte centrale del celebre viale del centro di Barcellona, percorso da numerosi turisti, e si è schiantato contro una edicola all'altezza dell'incrocio con Carrer Bonsucces, riferisce La Vanguardia.



Secondo il quotidiano, gli autori dell'attacco avrebbero affittato un secondo furgone con cui fuggire dopo averportato a termine l'attacco sulla Rambla. «#Barcellona #Ramblas: #UnitàdiCrisi al lavoro per verificare eventuale presenza di connazionali in stretto contatto con #Consolato d'Italia». Così in un tweet la Farnesina. La Rambla è un tratto di strada lungo un chilometro e 400 metri, che collega Plaza Catalunya con il Porto antico

Il furgone è salito sulla parte centrale del celebre viale del centro di Barcellona, percorso da numerosi turisti, e si è schiantato contro una edicola all'altezza dell'incrocio con Carrer Bonsucces, riferisce La Vanguardia, dopo avere investito una decina di persone. La tv pubblica Rtve ha mostrato una immagine con alcune persone stese a terra. La polizia regionale ha indicato che ci sono «vari feriti».







«Io ero in un negozio, le altre 4 persone che erano con me si sono trovate dietro il furgone che andava addosso alla gente nella zona pedonale. La folla correva». Lo racconta all'Ansa Chiara, una ragazza italiana testimone di quanto sta accadendo a Barcellona, e che ha trovato rifugio in un negozio della Rambla. «Adesso non ci fanno uscire, sentiamo che fuori c'è la polizia, ma da qui non vediamo niente. Ci stanno portando al piano inferiore del negozio».





ll conducente del furgone che ha investito la folla a Barcellona è fuggito ed è ricercato dalla polizia, riferisce El Periodico online. Il governo catalano ha ordinato la chiusura della stazioni di metro della Plaza Catalunya, vicino al luogo in cui il furgone bianco ha investito diverse persone. La polizia ha invitato i negozianti a chiudere i loro locali quale misura di precauzione.

Total panic - we are all getting pushed back- la Ramblas pic.twitter.com/1MwYLfFZJc — Aamer Anwar (@AamerAnwar) 17 agosto 2017

Can't believe this I'm on Ramblas, heard screaming & whole street ran- a car believed drove in2crowd- had walked down 10secs earlier pic.twitter.com/LPGBCYupfv — Aamer Anwar (@AamerAnwar) 17 agosto 2017