Finlandia, per la polizia è terrorismo: un'italiana tra i feriti

La polizia finlandese ha arrestato stanotte a Turku cinque persone sospettate di essere collegate all'accoltellatore che ieri ha ucciso due persone nella piazza principale della città portuale finlandese, prima di essere ferito a sua volta dalle forze di sicurezza finlandesi. Lo riferiscono i media locali. L'assalitore, che ora è ricoverato in ospedale dove la polizia non lo ha ancora interrogato, aveva accoltellato anche altre otto persone, prima di essere 'neutralizzatò. Al momento non sono note le motivazioni del gesto.



La Farnesina ha confermato che una signora italiana è tra i feriti dell'attacco a colpi di coltello avvenuto ieri nella cittadina portuale finlandese di Turku. La donne è ricoverata in ospedale. L'unità di crisi del Ministero degli Esteri e l'ambasciata italiana a Helsinki si sono immediatamente attivate - si apprende - per ogni cura e assistenza. La polizia finlandese ritiene che l'episodio, in cui sono morte due persone e ferito lo stesso assalitore, sia un atto di terrorismo.

