Scende per fare benzina e il suo fidanzato uccide la figlia di 3 anni: "Non mi sono accorta di nulla", mamma condannata all'ergastolo

Non si accorge che il fidanzato ha picchiato a morte la sua bambina di 3 anni e viene condannata. Kayla Medckie, 26 anni, è stata condannata con l'accusa di abusi su minori dopo non essersi accorta di quello che era accaduto alla sua bimba.La piccola Ella Camp era stata colpita violentemente e in modo ripetuto dal compagno della madre, incinta una seconda volta. Fatale è stato un colpo alla testa che l'ha lasciata esanime. Alcune telecamere di sicurezza di una stazione di servizio in Georgia, negli Usa, riprendono l'uomo picchiare la bimba, mentre la donna è fuori dal veicolo a fare rifornimento. La mamma, probabilmente, finge di non vedere nulla e non interviene, né decide di portare la figlia in un ospedale, tanto che la piccola morirà poco dopo, durante il tragitto, a causa delle gravi ferite.La mamma ha provato a giustificarsi dicendo di aver notato che la figlia piangeva, al suo rientro in auto, ma le avrebbe risposto che non aveva nulla: «Piangeva sempre», ha spiegato, come riporta il Sun , «non potevo pensare a una cosa simile». Per il giudice, comunque, sarebbe stato impossibile non notare nulla dall'esterno della macchina, così il magistrato ha deciso di condannare la donna all'ergastolo, complice del terribile delitto.