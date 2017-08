Droga e alcol a ragazzine 14enni per fare sesso: condannata maxi-gang di pedofili

Mercoledì 9 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 20:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È stata condannata in Inghilterra unache obbligava a Newcastle decine di ragazze, in certi casi 14enni, a rapporti sessuali sotto l'effetto di droga e alcol. In quattro separati processi sono stati giudicati colpevoli 17 uomini e una donna per aver creato una vera e propria organizzazione criminale dedita alla prostituzione minorile.È anche emerso un fatto che sta causando polemiche nel Regno Unito: la polizia per sgominare la banda ha utilizzato, pagandolo 10 mila sterline, che in passato era stato condannato per stupro di minori. Si tratta dell'ennesimo caso di pedofilia nel Regno Unito dopo che anche in altre città inglesi erano state fermate delle gang in grado di creare giri di prostituzione minorile sfruttando le ragazze che arrivano da un contesto sociale di solito molto disagiato.