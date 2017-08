L'intestatario del furgone dalla polizia: "Sono Driss Oukabir, mi hanno rubato i documenti"

Giovedì 17 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 22:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'intestatario del noleggio del furgone bianco che oggi ha provocato una strage nelle Ramblas di Barcellona si è presentato come tale in un commissariato della polizia. L'uomo ha detto di essere Driss Oukabir, considerato finora il principale sospettato dell'attentato, e sostiene di aver subìto un furto dei documenti.Il giovane si è presentato presso una stazione di polizia a Ripoll (Girona), il centro abitato dove risiede. Lo riferisce La Vanguardia. La polizia aveva diffuso la sua identità e la sua foto come colui che ha affittato il furgone usato nell'attentato. Il sindaco della località ha confermato l'identità dell'uomo. Gli agenti stanno cercando di chiarire perché Oukabir non abbia denunciato prima il furto e sospettano il fratello minore di Driss, Moussa.