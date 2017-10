Donna transessuale violenta una bimba di 10 anni in un bagno pubblico

Venerdì 20 Ottobre 2017 - Ultimo aggiornamento: 19:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donna transessuale prova ad abusare di una bimba di 10 anni in un bagno pubblico e viene arrestato. Michelle Martinez, conosciuta come Miguel, di Casper, in Wyoming, negli Usa, potrebbe essere condannata a 70 anni di carcere dopo aver provato ad abusare sessualmente di una bambina.A denunciare l'episodio è stata la vittima stessa, come riporta il Daily Mail , che ha raccontato di essere stata portata con forza nel bagno pubblico alla mamma, amica della sua aguzzina. La bambina ha detto che la donna le ha toccato i seni, l'ha spogliata e poi l'ha violentata.La madre ha portato la piccola in ospedale dove il personale medico ha confermato la violenza dopo aver notato ferite e lacerazioni nelle parti intime della bambina. La Martinez però nega ogni accusa, sostenendo che la bambina ha inventato tutto, le analisi sulla donna hanno dimostrato che la notte dell'aggressione era ubriaca e questo potrebbe averla spinta a compiere un atto così brutale.