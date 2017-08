Donna scompare da un sottomarino: arrestato il proprietario

Just nu: Ubåtsägaren Peter Madsen häktas för dråp efter försvinnandet av den svenska journalisten. https://t.co/tHyuoDvLaX pic.twitter.com/TGeMmmKBEn — Omni (@omni_red) 12 agosto 2017

COPENAGHEN - Un uomo di 46 anni, proprietario di un sottomarino affondato in Danimarca, è stato arrestato con l'accusa diin relazione alla scomparsa di una giornalista che era con lui. L'accusato,aveva fatto parlare di sé riuscendo a costruirsi un sottomarino nel 2008 grazie ad una raccolta di finanziamenti in crowdfunding.Ieri il suo mezzo, il, è affondato a largo di Copenaghen. Le televisioni hanno ripreso il salvataggio di Madsen, ma l'uomo è uscito da solo dal mezzo in avaria, malgrado fosse partito il giorno prima in compagnia di una giornalista, una svedese di 30 anni, che avrebbe dovuto raccontare la sua storia. Già giovedì sera il partner della donna avvertito la polizia della sua scomparsa, come riporta la stampa anglosassone. Madsen ha raccontato agli inquirenti di aver sbarcato giovedì notte la donna su un isoletta del porto di Copenaghen, ma nessuno ha più visto la svedese da quando è salita a bordo del Nautilus. Affondato dopo il salvataggio del suo proprietario, il sottomarino si trova attualmente sul fondo della baia di Koge, a sud di Copenaghen, ad una profondità di sette metri. Le autorità intendono ora procedure al recupero del mezzo subacqueo, lungo 18 metri. Il sottomarino non è però molto stabile e finora i sub non sono riusciti a penetrare al suo interno.