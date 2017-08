Paura sulla crociera da 30.000 sterline. Niente feste e blackout di 10 giorni per paura dei pirati

Mercoledì 9 Agosto 2017 - Ultimo aggiornamento: 10-08-2017 12:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Brutta sorpresa in crociera: i passeggeri della, che avevano pagato più di 30mila sterline per una crociera intorno al mondo con tanto di intrattenimento, animazione e show, hanno invece passato 10 giorni bloccati in cabina e con la luce staccata per paura dei pirati. Di colpo, quando stavano per attraversare l'Oceano Indiano, il Golfo di Aden e il canale di Suez il comandante ha ordinato di spegnere tutte le luci e tirare tutte le tende per il concreto rischio di venire attaccati dai pirati somali. Nessun party notturno, cinema sotto le stelle o passeggiate serali: la lussuosa nave da crociera si è praticamente trasformata in un'imbarcazione fantasma. Il capitano avrebbe anche pesantemente ripreso alcuni passeggeri che volevano continuare a passare la serata giocando a bridge. I quasi duemila vacanzieri allarmati sono stati rispediti nelle loro cabine per essere contati. Il capitano, Gennaro Arma, si è poi scusato ma ha mantenuto il punto: la minaccia pirata era reale e «la nave deve essere preparata», ha detto secondo quanto riportato dal Telegraph.